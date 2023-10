Beschwerden über Postbank-Probleme halten an

Mehr zum Thema

Erste deutsche Tiktok Book Awards auf Buchmesse verliehen Die ersten deutschen Tiktok Book Awards sind im Rahmen der Frankfurter Buchmesse in fünf Kategorien verliehen worden. Die Kurzvideo-Plattform ehrte damit am Samstag unter anderem Autorinnen und Autoren, Bücherwürmer und Verlage, die unter dem Schlagwort #Booktok auf Tiktok aktiv sind.

Rushdie erhält Friedenspreis des deutschen Buchhandels Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie wird an diesem Sonntag in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Der Preis ist mit 25 000 Euro dotiert und gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen des Landes. Die Laudatio auf Rushdie hält der Schriftsteller Daniel Kehlmann.