Beschicker gesucht: Wochenmärkte dünnen aus

Insgesamt sei es für die Markthändler in den vergangenen Jahren schwieriger geworden, findet Marcus Brill, der bei der Stadt Bad Dürkheim unter anderem für den Wochenmarkt zuständig ist. Nahezu alle Lebensmittelmärkte seien auf die Bio-Schiene aufgesprungen. Der Markt in Bad Dürkheim profitiere unter anderem von einer vergleichsweise großen Zahl an Touristen, die sich gerne auf dem Markt versorgten. Aber auch Brill rechnet mit einem größeren Schwund an Ständen, wenn die jetzige Generation an Beschickern aufhört. Dann wird das auch bei uns ein größeres Thema.

Entscheidend ist nach Meinung von Andreas Kohr, Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, wo ein Markt ist, wie attraktiv das Angebot und wie groß das Einzugsgebiet ist. Er biete Händlern den Vorteil, dass sie hier die Preise anders als im Lebensmitteleinzelhandel zumindest in einem gewissen Rahmen bestimmen könnten. Allerdings sei das Betreiben eines Standes personalintensiv - und es brauche geschultes Personal. Die Kunden erwarteten von einem Erzeugerbetrieb eine fachkundige Beratung. Doch es sei schwer, an solches Personal zu kommen.