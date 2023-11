Beschäftigte von Uniklinik zu Warnstreik aufgerufen

Mehr zum Thema

Familiäre Gründe: Darmstadt vorerst ohne Lieberknecht Der SV Darmstadt 98 muss die Vorbereitung auf das Fußball-Bundesligaspiel am Samstag gegen den FSV Mainz (15.30 Uhr/Sky) aus familiären Gründen ohne Trainer Torsten Lieberknecht bestreiten. Wie der Verein am Montag mitteilte, hält sich Lieberknecht derzeit nicht in Darmstadt, sondern bei seiner Frau sowie seinen Kindern auf.