Beschäftigte der Universität Greifswald streiken: Mehr Lohn

Minister sieht dramatische Situation für Fischerei Die Kutter- und Küstenfischerei Mecklenburg-Vorpommerns befindet sich nach Einschätzung von Landwirtschaftsminister Till Backhaus weiter in einer angespannten Lage. Die Situation ist dramatisch, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Landtag in Schwerin.

Schwesig: Aufnahme von Geflüchteten gerät an Grenzen Die Aufnahme von Geflüchteten in Kommunen stößt nach Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig an ihre Grenzen. Nicht jeder, der sich auf den Weg nach Deutschland mache, dürfe auch kommen, sagte die SPD-Politikerin am Freitag im Landtag in Schwerin.