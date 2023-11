Beschäftigte der AWO Berlin zum Streik aufgerufen

Mehr zum Thema

Lemke: Projekt für Klimaschutz mit Mooren in Brandenburg Moore sollen in Brandenburg wieder aktiviert werden und verstärkt als CO2-Speicher dienen. Viele der Flächen sind jedoch verloren gegangen, sie wurden vor allem für landwirtschaftliche Zwecke trocken gelegt. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zeichnet an diesem Montag in Eberswalde das Projekt Klimamoor Brandenburg des Landesumweltamtes aus. Als Pilotvorhaben soll es positive Beispiele erbringen, wie landwirtschaftliche Nutzung in Niedermoorgebieten gelingen kann, ohne Treibhausgasemissionen freizusetzen und die Landschaft auszutrocknen, wie das Landesumweltministerium in Potsdam mitteilte.