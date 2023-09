Beschädigtes Polizeiauto und Verletzte nach Verfolgungsfahrt

Mehr zum Thema

Erst Sonne, dann Regen - warmes Herbstwetter erwartet Es wird herbstlich, aber wärmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Mit Regen, aber auch Temperaturen von bis zu 27 Grad, sei am Freitag zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Am Mittwoch und Donnerstag soll es noch niederschlagsfrei bleiben - bei Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad. Während es am Mittwoch laut DWD noch sonnig ist, soll es ab Donnerstag dann zunehmend bewölkt werden. Am Freitag kann es neben dem teils schauerartigen Regen örtlich auch zu stark böigem Wind kommen.

Unfallserie auf A60 löst langen Stau aus Eine ganze Unfallfolge hat am Mittwochmorgen auf der Autobahn 60 in Mainz den Verkehr gehörig ausgebremst. Ein Autofahrer habe am Kreuz Mainz-Süd beim Einfahren auf die Autobahn einen Lastwagen auf der rechten Fahrspur übersehen, teilte die Autobahnpolizei Heidesheim mit. Der Wagen sei nach der Kollision von dem Lkw rund 50 Meter über die Autobahn geschoben worden und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Ein anderes Auto sei beim Überholen des Lastwagens von dem anderen Wagen beschädigt worden, ein Transporter auf der linken Spur fuhr ebenfalls in die Unfallstelle.