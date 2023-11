Beschädigte Gasleitung: Menschen müssen Wohnungen verlassen

Mehr zum Thema

Hunderttausende Euro Schaden nach einem Brand im Enzkreis Bei einem Brand im Enzkreis ist ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer war aus bislang noch ungeklärter Ursache im Bereich einer Scheune sowie einer Garage ausgebrochen und hatte anschließend auf ein unbewohntes Haus übergegriffen, wie die Polizei mitteilte. Die Scheune und die Garage seien abgebrannt. Der Dachstuhl des Gebäudes sei bei dem Brand am Dienstagabend in Neuenbürg eingestürzt. Den Angaben zufolge waren etwa 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Verletzte gab es nicht.