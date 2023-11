Bertelsmann steigert Umsatz trotz TV-Werbeflaute

Mehr zum Thema

4,9 Millionen pendeln in NRW zur Arbeit - Zahl gewachsen Staus auf den Autobahnen, volle Züge - in der morgendlichen Rushhour stößt der Verkehr im einwohnerstärksten Bundesland NRW immer wieder an seine Grenzen. An die fünf Millionen Menschen pendeln jeden Tag zur Arbeit - die Zahl ist gewachsen.