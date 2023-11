Bernhardt: Schwarzfahren endlich entkriminalisieren

Mehr zum Thema

Nach Raubüberfällen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Gleich zweimal ist es am Mittwochabend in Waren im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu einem versuchten Raub gekommen. In beiden Fällen sei einer der beiden unbekannten Täter mit einem Messer bewaffnet gewesen, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt.