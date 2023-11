Bernhard Pörksen erhält Erich Fromm-Preis

Der Erich Fromm-Preis wird in diesem Jahr an den Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen verliehen. In Pörksens Werk und öffentlichem Engagement zeige sich seine Nähe zur humanistischen Psychologie und zum Werk von Erich Fromm, teilte die Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft mit Sitz in Griesheim bei Darmstadt am Dienstag mit.

Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 23. März in Stuttgart an Pörksen überreicht werden - am 124. Geburtstag von Fromm. Geehrt werden Persönlichkeiten, die mit ihrem Engagement für den Erhalt oder die Wiedergewinnung humanistischen Denkens und Handelns im Sinne des Sozialpsychologen Erich Fromm (1900-1980), der mit Werken wie Die Kunst des Liebens (1956) und Haben oder Sein (1976) bekannt wurde, Herausragendes geleistet haben.