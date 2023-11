Berliner Unternehmen mit Politik des Senats unzufrieden

Mehr zum Thema

Schüle will Arbeitsbedingungen an Hochschulen verbessern Die Brandenburger Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) will die Arbeitsbedingungen von Dozenten und studentischen Beschäftigten an den Hochschulen verbessern. Das Kabinett habe einer Novelle des Hochschulgesetzes bei seiner auswärtigen Sitzung in Neuruppin zugestimmt, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Danach soll es eine Mindestbeschäftigungsdauer für studentische Beschäftigte und Konzepte für eine dauerhafte Besetzung von Stellen durch Dozenten geben. Für den akademischen Mittelbau soll es zudem mit einer Juniordozentur, einer Dozentur und einem Wissenschaftsmanager neue Karrierewege geben.