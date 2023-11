Berliner Sport spricht sich für Olympia-Bewerbung aus

Mehr zum Thema

Glätte auf Berliner Brücken: Unfälle mit sechs Autos Winterliche Temperaturen haben in der Nacht mehrere Brücken in Berlin vereisen lassen. Bei zwei Unfällen stießen insgesamt sechs Autos zusammen.

Jüdischer Landesverband West wirbt für „neue Horizonte“ Einer der jüdischen Landesverbände in Brandenburg richtet einen Wunsch an den künftigen Antisemitismusbeauftragten. Die Stelle wird gerade erst geschaffen.