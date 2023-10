Berliner Senat berät über Projekt zur Vermögensabschöpfung

Mehr zum Thema

Prozess gegen Berliner Kardiologen wegen Totschlags Nach dem Tod zweier Patienten in Berlin steht ein Charité-Herzmediziner ab Dienstag (9.00 Uhr) wegen Totschlags vor Gericht. Der 56-Jährige soll in den Jahren 2021 und 2022 einen Patienten und eine Patientin (beide 73) mit überdosierten Medikamenten getötet haben. Mitangeklagt ist eine Krankenschwester (39). Zum Prozessauftakt wird voraussichtlich nur die Anklage verlesen werden. Das Landgericht Berlin hat bislang 19 weitere Verhandlungstage bis zum 16. Januar 2024 geplant.