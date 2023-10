Berliner Pergamonmuseum schließt für mehrere Jahre

Mehr zum Thema

Breites Bündnis demonstriert in Berlin gegen Antisemitismus Ein breites Bündnis verschiedener Organisationen hat für Sonntag (14 Uhr) eine Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor in Berlin angekündigt. Daran beteiligen sich auf Initiative der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Parteien und Religionsgemeinschaften genauso wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Kundgebung mit einer Ansprache eröffnen.

FDP fordert Einhaltung von Werten: Staatsbürgerschaftsrecht Die FDP fordert strengere Regeln für Zuwanderung und zeigt sich angesichts der Pläne der Ampel-Koalition für ein vereinfachtes Staatsbürgerschaftsrecht skeptisch. Grüne und SPD sind der Meinung, dass wir das Staatsbürgerschaftsrecht vereinfachen müssen. Wir sind der Meinung, dass das ein großer Fehler wäre - erst recht in dieser Situation, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Samstag beim Landesparteitag der Brandenburger FDP in Falkensee bei Berlin. Das wollen wir nicht.