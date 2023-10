Berliner Parlament berät über Antisemitismus

Mehr zum Thema

Haßelmann entsetzt über antisemitische Ausschreitungen Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat sich entsetzt über antisemitische Ausschreitungen in Deutschland gezeigt. Mit Erschrecken und Entsetzen sehen wir alle die Situation in Deutschland, sagte Haßelmann am Donnerstag im Bundestag. Sie habe sich nicht vorstellen können, dass es zu so gravierenden Anfeindungen, Angriffen und Brandanschlägen komme. Es braucht ein entschiedenes Handeln, das steht fest, sagte Haßelmann. Für uns alle gilt: Nie wieder! Angesichts des Nahostkonflikts und des Ukraine-Kriegs forderte Haßelmann die demokratischen Kräfte in Deutschland zur Zusammenarbeit auf. Alle seien sehr beunruhigt. Deshalb erfordern schwere Zeiten auch gemeinsame Anknüpfungspunkte.