„Berliner Ofenführerschein“ Senat wirbt für sparsames Heizen

Grüne kritisieren SPD für schärferen Flüchtlingskurs Der Koalitionspartner Grüne hat die Brandenburger SPD für Pläne einer schärferen Flüchtlingspolitik kritisiert. Ich kann nur hoffen und an die SPD appellieren, dass sie das auf dem Parteitag so nicht beschließt, sagte Grünen-Landtagsfraktionschef Benjamin Raschke am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Ich kann nur davor warnen, diesen AfD-Thesen hinterherzulaufen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe einen harten Kurs in der Asylpolitik verfolgt, damit aber bei der Landtagswahl AfD und Freie Wähler gestärkt.

Israel-Konflikt: Schlägerei zwischen Schüler und Lehrer An einem Gymnasium in Berlin-Neukölln sollen sich ein Schüler und ein Lehrer nach dem Angriff der Hamas auf Israel geschlagen haben. Ein 14-jähriger Schüler sei am Montagmorgen mit einer Palästina-Flagge als Umhang und einem Palästinensertuch um den Kopf in der Schule in der Sonnenallee erschienen, sagte eine Polizeisprecherin. Der 61-jährige Lehrer sprach ihn demnach an und wollte ihm das Tragen der politischen Symbole verbieten.