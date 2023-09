Berliner Jusos mit neuer Doppelspitze

Mehr zum Thema

Autos stoßen auf Autobahn 115 zusammen: Baby verletzt Auf der Autobahn 115 (Avus) sind in Berlin-Grunewald zwei Autos zusammengestoßen - dabei wurde unter anderem ein Baby verletzt. Zwei 49 und 52 Jahren alte Insassen wurden leicht verletzt, das Baby wurden mit Verletzungen unter anderem an Kopf, Rumpf und Rücken zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Feier am Hindu-Tempel in der Hasenheide Seit mehr als zehn Jahren wird am hinduistischen Tempel in der Hasenheide in Berlin-Neukölln gearbeitet. Nun wird auch gefeiert. Die Eröffnung des Tempels ist für Ende März plant.