Berliner Grünen-Abgeordneter berichtet: Angriff mit Hammer

Herta Müller und Ulrich Matthes lesen gegen Antisemitismus Mit einer gemeinsamen Lesung haben Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und Schauspieler Ulrich Matthes Position gegen Antisemitismus bezogen. Auf Einladung des Pen Berlin waren sie dazu am Freitagabend unter dem Motto «Nie wieder ist jetzt!» in das Deutsche Theater gekommen.

Hunderte Teilnehmer auf Pro-Palästina-Demo Hunderte Menschen sind am Freitagabend zu einer erneuten pro-palästinensischen Kundgebung am Checkpoint Charly in Berlin-Mitte gekommen. Die Polizei sprach von rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Demonstration verlief demnach zunächst weitgehend friedlich. Zu den Teilnehmenden gehörten zahlreiche Frauen und Kinder. Neben Palästina-Flaggen hatten viele Transparente dabei. Aufgerufen zur Kundgebung hatte eine Gruppe namens Vereinigtes Palästinensisches Komittee.