Berliner Dom und Rotes Rathaus werden nicht angestrahlt

Mehr zum Thema

Robert Denk ist neuer Kanzler der Universität BTU Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) hat mit dem Juristen Robert Denk einen neuen Kanzler. Am Montag trat der 46-Jährige sein neues Amt an. Der gebürtige Oberlausitzer leitet in den nächsten sechs Jahren die zentrale Universitätsverwaltung der einzigen TU des Landes Brandenburg. Seine berufliche Laufbahn begann er als Anwalt in einer Dresdner Strafrechtskanzlei. Seit 2008 arbeitete Denk in verschiedenen Funktionen an der TU Dresden.

Beginn der Grippesaison: Ausreichend Impfstoff verfügbar Zum Beginn der Grippesaison steht für Risikopatientinnen und -patienten in Berlin ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Wie die Gesundheitsverwaltung am Montag mitteilte, wird die Impfung von vielen Hausärzten, aber auch in Praxen anderer Fachgruppen angeboten. Darüber hinaus bieten auch Apotheken in ganz Berlin diese Impfungen an, hieß es. Eine Impfung schütze vor schweren Krankheitsverläufen, sagte Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) laut Mitteilung. Sie können damit auch eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindern.