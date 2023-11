Berliner CDU zieht mit Bentele in den Europawahlkampf

Wegner sicherte der Berliner Polizei bei den aktuellen Einsätzen vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas seine volle Rückendeckung zu. Ich bin der Berliner Polizei unendlich dankbar, sagte er. Er finde es schlimm, dass Synagogen, jüdische Einrichtungen und jüdisches Leben geschützt werden müssten. Aber es ist notwendig, so der CDU-Landeschef.

Er wisse, wie hart die Arbeit der Polizei sei, gerade jetzt, so der CDU-Vorsitzende mit Blick auf zahlreiche Demonstrationen und Auseinandersetzungen während der vergangenen Wochen. Ihr habt meine hundertprozentige Rückendeckung für euren Einsatz.

Mit Blick auf den Krieg im Gaza-Streifen sagte er, Israel habe nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. Wir stehen an der Seite Israels.

Wegner sprach auch die aktuelle Diskussion zur Migration an. Die Kapazitätsgrenzen seien erreicht. Wir wissen oftmals gar nicht, wie wir das schaffen, alle unterzubringen, warnte Wegner. Wir haben es denen zu schwer gemacht, in unser Land zu kommen, die wir brauchen, so der CDU-Politiker mit Blick auf den Fachkräftemangel. Und man habe es Schleppern und Schleusern zu leicht gemacht. Wir müssen ihnen endlich das Handwerk legen.

