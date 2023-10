Berliner CDU-Fraktionsvorsitzender: Solidarität mit Israel

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus hat mit Blick auf den Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel am Samstagmorgen seine Solidarität mit dem jüdischen Staat bekundet. Wir stehen an der Seite Israels!, schrieb Dirk Stettner am Samstagmorgen auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Wir fühlen mit den Israelis, die bei uns in Berlin leben und die in diesen Momenten um ihre Liebsten bangen. Seine Gedanken seien auch bei den Menschen in Israel, nichts rechtfertige diesen terroristischen islamistischen Angriff. Das Selbstverteidigungsrecht Israels steht außer jeder Frage.

Die islamistische Hamas hat Israel vom Gazastreifen massiv aus der Luft, am Boden und von der See aus angegriffen. Sie wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.