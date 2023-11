Berliner CDU-Fraktion berät sich in Warschau

Mehr zum Thema

Gesucht wegen bewaffneter Raubüberfälle: Täter gefasst Ein gesuchter 18 Jahre alter sogenannter Intensivtäter ist von der Berliner Polizei gefasst worden. Er wurde am Donnerstagnachmittag in Lichtenberg von Fahndern der Polizei verhaftet, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Der 18-Jährige war schon früher mit Straftaten aufgefallen und wird nun verdächtigt, in den vergangenen Monaten in den Stadtteilen Kreuzberg, Friedenau, Schmargendorf und Steglitz drei Raubüberfälle begangen zu haben. Das habe er mit einem oder mehreren Komplizen und bewaffnet mit Messern getan.

Kritik: Senat bei Katholikentagung nicht vertreten Bei der Herbst-Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) in Berlin ist Kritik am Senat laut geworden. Eigentlich sei es Tradition, dass das gastgebende Bundesland einen Vertreter zu dem Treffen entsende, sagte ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp am Freitag. Leider habe der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU), der ein Grußwort halten sollte, kurzfristig abgesagt. Und der Senat war nicht in der Lage, für Ersatz zu sorgen.