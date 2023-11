Berliner CDU berät am Samstag über Europafragen

Mehr zum Thema

„Preis für Toleranz“ vergeben Der frühere Diplomat Wolfgang Ischinger erhält am Samstag den Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums Berlin. Bei einer Gala (20.00 Uhr) wird er gemeinsam mit Corinne Michaela Flick geehrt, der Gründerin der gemeinnützigen Convoco Stiftung. Diese will den Austausch von Menschen aus Wirtschaft, Politik, Recht, Wissenschaft, Kultur und Medien zu gesellschaftlichen Fragen fördern. Ischinger war bis 2022 ebenfalls Chef eines internationalen Gesprächsformats: der Münchner Sicherheitskonferenz.