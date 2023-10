Berliner Bäder in Herbstferien länger geöffnet

In den Herbstferien haben viele Berliner Bäder länger für Badegäste geöffnet. Zudem gibt es in vielen Pools mehr freie Wasserfläche für Schwimmer, wie die Berliner-Bäder-Betriebe am Freitag mitteilten. Denn in den Ferien trainieren etliche Vereine nicht und das Schulschwimmen findet nicht statt.

Alternativ kann am Wannsee noch bis zum 29. Oktober in zwei Fass-Saunen mit Blick auf das Wasser relaxt werden. Eigentlich hätten die am 2. Oktober aufgestellten Saunen bereits in den vergangenen Tagen für Besucher geschlossen werden sollen, wie eine Sprecherin sagte. Die Nachfrage für die Saunen sei groß, hieß es von den Bäder-Betrieben.