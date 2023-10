Berliner American Jewish Committee sagt Gala ab

Mehr zum Thema

PCK-Chef: Brauchen Fördermittel-Genehmigung bis Weihnachten Der Ausstieg aus russischem Öl hat die Raffinerie PCK in Schwedt nicht in eine Schieflage gebracht. Statt düsteren Prophezeiungen herrscht in der Politik Zuversicht. Druck macht PCK-Geschäftsführer bei den beantragten Millionen-Fördermitteln. Wann kommt die Genehmigung aus Brüssel?