Berliner Abgeordnetenhaus debattiert über Mietenpolitik

Fischer nimmt erfahrene Gosens und Bonucci in die Pflicht Union Berlins Trainer Urs Fischer sieht seine erfahrenen Neuzugänge nach fünf Niederlagen in Serie in der Pflicht. Es ist nicht ganz so einfach für die Jungs. Es fehlen mit Knoche und Khedira zwei Führungsspieler, sagte der Schweizer vor dem ersten Champions-League-Heimspiel der Köpenicker im Berliner Olympiastadion am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) gegen den SC Braga. Abwehrchef Robin Knoche und Mittelfeldorganisator Rani Khedira fehlen auch gegen die Portugiesen.