Berlinale plant Filmprojekt zur Europameisterschaft 2024

Spendenaktion für Gemälde in der Marienkirche Wiesenburg Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hat zu Spenden für ein wertvolles Gemälde in der Marienkirche in Wiesenburg/Mark aufgerufen. Damit startete Schüle am Mittwoch in Potsdam die 15. Spendenaktion Vergessene Kunstwerke, mit der vor Weihnachten Gelder für den Erhalt von sakralen Kunstschätzen in Brandenburg gesammelt werden. Dies sei eine wichtige Ergänzung der Denkmalförderung durch das Land, sagte Schüle. Denn: Der Schutz unseres gemeinsamen kulturellen Erbes kann nur gemeinsam gelingen.