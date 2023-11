Berlin will Einsatz von Magnetschwebebahnen testen

Mehr zum Thema

Verdi erwartet 1000 Teilnehmer zu Warnstreik an Hochschulen Zu einem Warnstreik an mehreren Berliner Hochschulen an diesem Montag rechnet die Gewerkschaft Verdi insgesamt etwa mit 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Erwartet würden Beschäftigte im Tarifvertrag der Länder (TV-L) sowie studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Julia Dück am Montagmorgen. Außerdem seien Studierende im Rahmen eines Hochschulaktionstages eingeladen. Die zentrale Streikkundgebung sollte um 12.00 Uhr vor der Humboldt-Universität in Mitte stattfinden.

Scheunenbrand in Eppingen gelöscht Der Brand einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist gelöscht. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte, konnte die Feuerwehr die Löscharbeiten am späten Sonntagabend abschließen, nun werde Brandwache gehalten.