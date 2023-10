Berlin: Mehr Plätze für Geflüchtete in Hotels und Hostels

Mehr zum Thema

Berliner Dom und Rotes Rathaus werden nicht angestrahlt Rund 150 öffentliche Gebäude und Wahrzeichen wie das Schloss Charlottenburg, der Berliner Dom oder das Rote Rathaus werden nachts weiterhin nicht angestrahlt. Das soll noch bis Ende September 2024 so bleiben, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt am Montag. Der rot-grün-rote Senat hatte das im Sommer 2022 als Betrag zum Energiesparen vor dem Hintergrund steigender Strom- und Gaspreise beschlossen.