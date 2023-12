Es ist nicht das erste Mal, dass Vonovia in die Schlagzeilen gerät. Immer wieder gibt es Beschwerden von Mietern, die über zu hohe Abrechnungen klagen. 2018 hat das Unternehmen einen „Abrechnungsfehler“ eingeräumt – nachdem Team Wallraff einem Mietkostenpfusch auf die Spur gegangen ist. Es lohnt sich also vermutlich immer wieder die (Ab)-Rechnungen gegenzuprüfen – besonders wenn man in einem Mietverhältnis lebt. (amp)

