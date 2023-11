Berlin beim Ausbau von Ladeinfrastruktur im Mittelfeld

Mehr zum Thema

Brandenburg mit überdurchschnittlich vielen Ladepunkten In Brandenburg stehen Nutzerinnen und Nutzern von Elektroautos überdurchschnittlich viele öffentliche Schnellladepunkte zur Verfügung. Auf einen solchen Ladepunkt kamen in dem Bundesland zur Jahresmitte rund 73,5 Elektroautos, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) auf Basis von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts und der Bundesnetzagentur am Montag mitteilte. Das war deutlich besser als der bundesweite Schnitt von knapp 111 E-Pkw auf einen öffentlich zugänglichen Schnellladepunkt. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern belegte Brandenburg dabei Platz Fünf.