Bericht zu Chrupalla-Vorfall: Details zur Diagnose veröffentlicht

Erste Details zur Diagnose von Chrupalla!

Was passierte mit Tino Chrupalla in Ingolstadt? Der AfD-Chef war in ein Krankenhaus gekommen, die Partei sprach von einem Angriff, einem Stich, die Behörden bestätigen das bislang nicht. Jetzt sind laut einem Medienbericht erste Details zur Diagnose bekannt geworden.