Bericht über Unternehmensansiedlung in Alzey

Simulation von Extremwetter: Neues System vorgestellt Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) wird an diesem Freitag (9.00 Uhr) in Mainz eine technische Neuerung zum Schutz vor Hochwasser und Sturzfluten vorstellen. Geodaten und eine Modellierungssoftware machen es künftig möglich, Extremwetter-Szenarien dreidimensional zu simulieren. Das soll helfen, bei wirklichen Starkregen- und Hochwasserfällen noch fundiertere Entscheidungen zu treffen. Eder wird das System am Freitag gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt zeigen, hinzu kommt eine 3D-Simulation. Darüber hinaus werden auch neue Karten vorgestellt, die die Gefahr von Sturzfluten erfassen.