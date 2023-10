Bergwacht rückt zu Einsätzen in der Wutachschlucht aus

Mehr zum Thema

Stuttgarts Jeong schießt Südkorea ins Finale der Asienspiele Woo-yeong Jeong vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat mit Südkoreas Fußball-Auswahl das Finale der Asienspiele erreicht. Der Offensivmann erzielte beim 2:1 (2:1)-Halbfinal-Erfolg gegen Usbekistan am Mittwoch beide Tore für seine Mannschaft. Der 24-Jährige traf in der 5. und in der 38. Minute. Gegner im Endspiel am Samstag ist Japan.