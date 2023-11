Bergungsarbeiten für Kutter „Nordland III“ angelaufen

Mehr zum Thema

Zahl der Einschulungen in MV entgegen Bundestrend gesunken In Mecklenburg-Vorpommern sind zum Schuljahr 2023/2024 rund 14.800 Kinder eingeschult worden und damit etwas weniger als im Jahr davor. Der Rückgang betrug 0,6 Prozent, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurden. Demnach sind Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen (minus 0,7 Prozent) die beiden einzigen Bundesländer, in denen die Zahl der eingeschulten Kinder zurückgegangen ist.