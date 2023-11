Bergung der „Verity“ kurzzeitig fortgesetzt

Fachleute arbeiten wieder an der Bergung des gesunkenen Frachtschiffs Verity vor Helgoland. Das Taucherschiff «Vina, der Schlepper Wulf 9 und das Mehrzweckschiff Mellum sind heute Vormittag wieder im Wrackgebiet eingetroffen», sagte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt am Mittwoch. Wegen eines vorhergesagten Sturmtiefs werde es aber aus Sicherheitsgründen vermutlich erneut zu einer Unterbrechung der Arbeiten kommen.

Bei den Taucherarbeiten südwestlich von Helgoland wurden am Mittwoch den Angaben nach bisher geringfügige Lecks festgestellt. Sicherheitshalber seien Verschlüsse von Brennstoffleitungen überprüft und verschlossen oder abgedichtet worden.

Am 24. Oktober waren die Verity und der Frachter Polesie in der Nordsee zusammengestoßen. Die Verity sank. Die Behörden gehen davon aus, dass fünf Seeleute bei dem Unglück ums Leben kamen. Vier von ihnen werden noch vermisst. Auch bei einem Taucheinsatz am Wochenende fehlte von ihnen weiterhin jede Spur.