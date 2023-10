Bergbauamt schließt bislang größte Grubenbaustelle ab

Mehr zum Thema

Frau prallt mit Auto gegen Baum und stirbt Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und später gestorben. Die 64-Jährige kam am späten Donnerstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache von der Bundesstraße 214 bei Nienburg (Weser) ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach dem Zusammenstoß mit dem Baum wurde das Auto der Frau demnach über die Straße geschleudert und prallte gegen einen entgegenkommenden Transporter.