Bergbahnen wegen Herbstrevision im November gesperrt

Mehr zum Thema

Sachsen erhöht Schutz jüdischer Einrichtungen Sachsen hat mit Blick auf antisemitische Vorfälle in Deutschland den Schutz jüdischer Einrichtungen erhöht. Angriffe auf Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens sind Angriffe auf unsere gesamte Gesellschaft und unsere Demokratie, erklärte Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) am Mittwoch in Dresden nach einem Treffen mit Vertretern jüdischer Gemeinden. Lassen wir es nicht zu, dass der Terror von Organisationen und Staaten im Nahen Osten, die das Existenzrecht Israels leugnen, zum Vorwand für Antisemitismus bei uns in Sachsen missbraucht wird. Die sächsische Regierung werde alles in ihrer Macht stehende tun, um jüdisches Leben zu ermöglichen und zu schützen. Einzelheiten zu den Schutzmaßnahmen wurden nicht mitgeteilt.