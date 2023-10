Bergakademie: Zahl der Studienanfänger fast verdoppelt

Mehr zum Thema

Tätowierer: Verdacht des sexuellen Übergriffs - U-Haft Der Besitzer eines Dresdner Tattoo-Studios soll am vergangenen Montag eine junge Kundin während der Behandlung für sexuelle Handlungen missbraucht haben. Der 52-Jährige wurde festgenommen und ist wegen des Verdachts des schweren sexuellen Übergriffs in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch mitteilten.