Bereitschaftspraxen: KV weist Minister-Äußerungen zurück

Wiederholungsspiel: Saarbrücken besiegt Topteam Dresden Der 1. FC Saarbrücken hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga ein Ausrufezeichen gesetzt und überraschend Topteam Dynamo Dresden besiegt. Die Saarländer setzten sich in dem Wiederholungsspiel am Sonntag mit 1:0 (1:0) durch. Kai Brünker sorgte mit seinem Tor in der 41. Minute für die Entscheidung. Die Partie war Ende Oktober beim Stand von 0:0 wegen der Unbespielbarkeit des Platzes nach starken Regenfällen abgebrochen worden.

Betrüger erbeutet durch Call-Center-Masche hohe Geldsumme Bei einem Telefonbetrug im Rhein-Pfalz-Kreis hat ein Unbekannter knapp 10.000 Euro erbeutet. Er habe einen 58-Jährigen über WhatsApp angeschrieben und behauptet, dass das Handy von dessen Enkelin defekt sei, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zugleich habe er dem 58-Jährigen eine andere Nummer genannt, unter der dieser die Enkelin angeblich erreichen könne. Später habe der Unbekannte den 58-Jährigen aufgefordert, 9664 Euro auf ein ihm unbekanntes Konto zu überweisen, was dieser auch tat. Erst nachdem der Geschädigte seine Tochter erreicht hatte, fiel der Betrug auf.