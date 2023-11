Das ist Interpretationssache. Es ist tatsächlich so, dass sich diese neuen Sternzeichen auf die Tierkreiszeichen beziehen, wenn man sie heute neu berechnet, so wie es die NASA getan hat.

Unsere westliche Astrologie hat sich aber wohl schon vor zig Jahren darauf verständigt, dass wir hier mit den tropischen Tierkreiszeichen arbeiten und die werden nicht angerührt. Auch wenn sie theoretisch falsch sind. Mit den neuen Tierkreiszeichen arbeitet man in der siderischen Astrologie, vor allem in asiatischen Ländern und in Indien.

Und wie immer sind Sternzeichen und ihre Auswirkungen auch einfach Interpretations- und Glaubenssache. (cga/vdü)