Beratung über Angriffe auf Israel und Krankenhausfinanzen

Mehr zum Thema

Zum Welt-Mädchentag: In Deutschland leuchten Gebäude in Pink Mädchen haben in vielen Regionen dieser Welt nicht die gleichen Rechte wie Jungen. Darauf will die Kinderrechtsorganisation Plan International aufmerksam machen - mit einer leuchtenden Idee.

Flugverkehr in Hamburg wegen Anschlagsdrohung eingestellt Am Flughafen Hamburg steht wegen einer Anschlagsdrohung auf eine iranische Maschine alles still. Derzeit gibt es weder Starts noch Landungen.