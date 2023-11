Beratung an Infopoints im Ahrtal auch 2024

Mehr zum Thema

Nach Kritik: Eder für mehr Austausch zu Jagdgesetz Nach heftiger Kritik am Entwurf für ein neues Landesjagdgesetz will die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) den Austausch mit Verbänden und anderen Akteuren intensivieren. Rückblickend wäre es hilfreich gewesen, vor der Vorlage des Entwurfs noch eine weitere Beteiligungsrunde zu machen, teilte sie am Freitag in Mainz mit. Durch diese hätten viele Konflikte und Missverständnisse vermieden werden können, insbesondere mit der Jägerschaft, auf deren Kompetenz, Engagement und Mithilfe es entscheidend ankommt. Die Beteiligung solle nun vertieft werden. Ziel sei eine zweite Fassung des Gesetzentwurfs, die dann die nötige Akzeptanz finde.