Nur wenige Tage nach der enttäuschenden Niederlage gegen die Cleveland Browns melden sich die Baltimore Ravens im nächsten AFC-North-Kracher wieder zurück. Dazu reichte beim 34:24 gegen die Bengals eine konzentrierte und überwiegend fehlerfreie Leistung, vor allem vor der Pause.

Die spielentscheidende Phase spät im zweiten Quarter: Zwei Touchdowns für die Ravens und Bengals-Quarterback Joe Burrow verletzte sich. Der Spielmacher hatte sich an der Wurfhand verletzt. Bilder zeigten eine enorme Schwellung an der Hand, bei Wurfversuchen an der Seitenlinie musste Joey B mit schmerzverzerrter Miene einsehen, dass es nicht weitergeht.

Für ihn übernahm Backup Jack Browning. Mit ihm gelang den Bengals nach der Pause lediglich ein Field Goal, ehe eine lange Durststrecke folgte. Die Ravens legten nochmal eine 13:0-Punkteserie nach und so war die Partie spätestens mit dem Touchdown von Gus Edwards Mitte des vierten Quarters entschieden.

Ja'Marr Chase hübschte die Statistiken zwar nochmal auf, am Ausgang der Partie änderte das allerdings nichts mehr.