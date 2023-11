Bengalos im Regen: Fans empfangen SC Magdeburg

Selbst mieses Wetter hält die Fans des SC Magdeburg nicht ab. Am Montag empfangen sie ihre Club-Weltmeister nach der Rückkehr aus Saudi-Arabien.

Im strömenden Regen sind die Handballer des SC Magdeburg nach ihrem Sieg bei der Club-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien in der Heimat empfangen worden. Rund 200 Fans erwarteten das Team von Trainer Bennet Wiegert am Montagnachmittag an der Getec-Arena. Dort präsentierte die Mannschaft die zum dritten Mal nacheinander gewonnene Trophäe.

Jedes verdammte Jahr kommen wir mit dem Pokal zurück. Jetzt haben wir das Ziel, nächstes Jahr wieder hier zu stehen. Dann aber bei besserem Wetter, sagte Rio-Olympiasieger Michael Damgaard. Es mache ihn noch stolzer, Teil des Vereins zu sein.

Eingehüllt in grünen und roten Rauch von bengalischen Feuern fuhr der Mannschaftsbus mit etwas Verspätung vor der Arena vor. Als erster Spieler stieg Kapitän Christian O'Sullivan mit dem am Sonntag gegen die Füchse Berlin (34:32 n.V.) gewonnenen Pokal aus dem Bus. Die Fans sangen unermüdlich Die Nummer eins der Welt sind wir. Drei Siege nacheinander waren in dem seit 1997 ausgetragenen Wettbewerb zuvor nur dem FC Barcelona (2017-19) gelungen.