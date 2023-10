Benefizkonzert für Israel in Weimar

Mehr zum Thema

Rathaus wegen Bombendrohung abgesperrt: Spürhund im Einsatz Das Erfurter Rathaus ist wegen einer Bombendrohung zwischenzeitlich abgesperrt worden. Am Freitagmorgen war ein Spürhund im Einsatz, um das Gebäude abzusuchen, wie eine Sprecherin der Erfurter Polizei sagte. Die Drohung sei per E-Mail eingegangen, ob es ein politisches Motiv gibt, wollte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Mitarbeiter seien gebeten worden, das Gebäude zu verlassen, oder zu Hause zu bleiben. Den Angaben nach waren von der Sperrung teilweise auch Bereiche um das Rathaus betroffen - etwa eine Bankfiliale. Nach Angaben der Stadt wurde das Rathaus noch am Morgen wieder freigegeben.

Schramm sorgt sich um Sicherheit der Juden in Deutschland Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sorgt dich der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Reinhard Schramm, um die Sicherheit von Juden. Er mache sich sehr große Sorgen um die Sicherheit des jüdischen Lebens in der Welt und auch in Deutschland, sagte Schramm dem Freien Wort (Freitag). Er sprach sich dafür aus, rigoros gegen antisemitische Straftäter vorzugehen, auch gegen solche, die als Flüchtlinge zu uns kommen.