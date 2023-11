Beleidigungen und Flaschenwurf gegen Polizisten: Festnahmen

Mehr zum Thema

Tourismusbranche will Akzeptanz in Bevölkerung steigern Die Tourismuswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern will ihr bei den Einwohnern angekratztes Image wieder aufpolieren. Auf dem am Donnerstag (14.00 Uhr) in Rostock beginnenden Landestourismustag will der Branchenverband Vorschläge dafür unterbreiten. In einem breit angelegten Bürgerdialog seien zuvor Anregungen gesammelt worden, hieß es. Ein zehn Punkte umfassender Maßnahmenkatalog soll nun an Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) übergeben werden.