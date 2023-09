Belastungen bei Sachsens Staatsanwaltschaften nehmen zu

Mehr zum Thema

Waffenfund und Festnahme bei Durchsuchung von Soko Rex Bei Durchsuchungen in Dresden und in Radebeul im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz sind am Donnerstag mehrere Schusswaffen und Munition gefunden worden. Ein 50-Jähriger wurde festgenommen, er soll am Mittag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie das Landeskriminalamt Sachsen und die Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Freitag mitteilten. Er und seine 49 Jahre alte Ehefrau stehen im Verdacht, Waffen selbst hergestellt und auch verkauft zu haben.