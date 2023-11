Beifahrerin stirbt bei Zusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Dillingen an der Donau ist eine Beifahrerin gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, saß die Frau mit dem Fahrer in einem Auto, das von einem Feldweg auf eine Staatsstraße bei Gundelfingen abbiegen wollte. Dabei übersah der Fahrer am Sonntagabend ein anderes Auto, das auf der Vorfahrtsstraße fuhr und beide Wagen kollidierten. Beide Fahrer wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus.