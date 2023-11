Kaum eine Frau in der Öffentlichkeit steht so für den Feminismus ein, wie Rapperin Shirin David. Sie trägt ihr Herz auf der Zunge und spricht das aus, was viele vielleicht nur denken. Nach ihrem Mega-Auftritt mit Schlager-Superstar Helene Fischer lädt sie Thomas Gottschalk zum Plausch auf seine Couch ein.

Dabei wird es dann schnell mal hitzig, denn als Thomas sagt, dass er ihr die „Feministin“ nicht angesehen hätte, fragt die Rapperin: „Warum, weil ich gut aussehe?“ Und sie ergänzt noch: „Als Feministen können wir gut aussehen, wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus.“

Und zurück zum Opern-Thema. Dabei ist Johann Strauß der Lieblingskomponist der 28-Jährigen.

